Сборные России и Бахрейна по футболу могут провести товарищеский матч

Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с командой Бахрейна. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал чрезвычайный и полномочный посол Бахрейна в России Ахмед Абдулрахман Махмуд Исмаил Аль-Саати.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки сборной России перед началом матча со сборной Замбии в марте 2025 года

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Игроки сборной России перед началом матча со сборной Замбии в марте 2025 года

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Посол сообщил, что футбольные организации двух стран «должны обсудить дату, в какой период это возможно». Он также сказал, что «есть обязательства с обеих сторон», отметив, что «в спорте возможно все, особенно с Россией».

Сборная Бахрейна занимает 86-е место в рейтинге Международной ассоциации футбола (FIFA), российская команда — 35-е.

Помимо этого во вторник представители Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA) заявили, что российская команда не примет участия в турнире CAFA Nations Cup. Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации сообщал, что сборная России может там сыграть.

С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой FIFA из-за начала спецоперации на Украине.

Таисия Орлова