Президент ТПП РФ Сергей Катырин встретился с главой Удмуртии Александром Бречаловым

12 мая в Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ состоялась рабочая встреча президента ТПП РФ Сергея Катырина и главы Удмуртии Александра Бречалова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ТПП РФ Фото: пресс-служба ТПП РФ

Сергей Катырин поблагодарил Александра Бречалова за плодотворное сотрудничество с ТПП РФ и ТПП Удмуртии. Основными темами переговоров стали усиление взаимодействия между властями республики и системой торгово-промышленных палат, а также меры поддержки предпринимателей региона.

Во встрече также участвовали вице-президент ТПП РФ Илья Зубков, президент ТПП Удмуртии Анатолий Ганин и генеральный директор ООО «Сарапульский электромеханический завод» Игорь Билоус. Стороны договорились о дальнейшей совместной работе по развитию бизнеса в Удмуртии.