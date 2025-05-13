Приказом генерального прокурора Российской Федерации старший советник юстиции Константин Аксенов назначен нижегородским транспортным прокурором. Он вступил в должность 13 мая, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Аксенов

Фото: Приволжская транспортная прокуратура Константин Аксенов

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Константин Аксенов родился в 1979 году в городе Иваново. В 2001 году окончил Ивановский госуниверситет. В том же году начал работать в органах прокуратуры. С 2013 года занимал должность ивановского транспортного прокурора, с 2024 года — сызранского.

Ранее должность нижегородского транспортного прокурора занимал Владислав Торопов. С 21 апреля 2025 года он работает владимирским транспортным прокурором.

Елена Ковалева