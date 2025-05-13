20 мая Уфу посетят делегации десяти зарубежных государств

С 20 по 23 мая 2025 года в Уфе состоятся ключевые отраслевые события — Российский нефтегазохимический форум и 33-я международная выставка «Газ. Нефть. Технологии».

Фото: ООО "БВК"

Мероприятия проходят при поддержке и участии Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Организаторами выступают правительство Республики Башкортостан, министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан и Башкирская выставочная компания.

В рамках торжественного открытия состоится запуск новых производств — цифровой подстанции ПАО «АНК "Башнефть"» (входит в НК «Роснефть»), ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов в четырех населенных пунктах Республики Башкортостан и запуск установки получения ингибиторов коррозии для процессов добычи и транспорта нефти на обособленном подразделении в Благовещенске — АО «Опытный завод Нефтехим».

Выставка новейших технологий и решений

В экспозиции принимают участие 350 компаний из 40 регионов России и зарубежья. Здесь представлен полный цикл — от поиска и разработки недр до новых технологий переработки, промышленных технологий и оборудования, логистики, инжиниринговых и нефтесервисных услуг.

Площадку «Газ. Нефть.Технологии» выбирают флагманы отрасли:

ПАО АНК «Башнефть» (дочернее общество ПАО «НК "Роснефть"»),

АО «Башкирская содовая компания» (АО «РОСХИМ),

дочерние общества ПАО «Газпром» (ООО «Газпром нефтехим Салават»,

ООО «Газпромтрансгаз Уфа»,

ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»,

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»),

АО «Транснефть Урал»,

ФГУП «ВНИИА»,

РОСАТОМ,

АО «Башнефтегеофизика»,

ООО «Крезол-Нефтесервис»,

НПК «Евраз Автоматика»

и многие другие.

Коллективный стенд концерна «Белнефтехим» представят 11 компаний из Беларуси.

Дополнительной возможностью для заключения партнерских сделок станет «День поставщика» в формате деловых встреч с руководителями ведущих предприятий ТЭК.

Форум, объединяющий профессионалов

В деловую программу Российского нефтегазохимического форума войдут 56 секций по семи потокам. Всего в мероприятиях форума примут участие 500 федеральных и региональных спикеров из 29 регионов России. Среди участников форума ожидаются гости из десяти стран: Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана, Ливии, Алжира, Белоруссии, Камеруна, Иордании и Болгарии.

Проведение форума поддерживают 15 отраслевых ассоциаций и союзов, а также 24 научных учреждения из России и других стран.

Центральным событием форума станет пленарное заседание «Нефтегазохимическая отрасль России: стратегические вызовы, национальные проекты и ключевые сценарии развития», которое состоится 20 мая в 12:00.

Регистрация на мероприятия проходит на официальном сайте https://user.gntexpo.ru/start и продолжится до 16 мая включительно.

ООО"БВК"