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20 мая Уфу посетят делегации десяти зарубежных государств

Они станут участниками Российского нефтегазохимического форума

С 20 по 23 мая 2025 года в Уфе состоятся ключевые отраслевые события — Российский нефтегазохимический форум и 33-я международная выставка «Газ. Нефть. Технологии».

Фото: ООО "БВК"

Мероприятия проходят при поддержке и участии Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Организаторами выступают правительство Республики Башкортостан, министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан и Башкирская выставочная компания.

В рамках торжественного открытия состоится запуск новых производств — цифровой подстанции ПАО «АНК "Башнефть"» (входит в НК «Роснефть»), ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов в четырех населенных пунктах Республики Башкортостан и запуск установки получения ингибиторов коррозии для процессов добычи и транспорта нефти на обособленном подразделении в Благовещенске — АО «Опытный завод Нефтехим».

Выставка новейших технологий и решений

В экспозиции принимают участие 350 компаний из 40 регионов России и зарубежья. Здесь представлен полный цикл — от поиска и разработки недр до новых технологий переработки, промышленных технологий и оборудования, логистики, инжиниринговых и нефтесервисных услуг.

Площадку «Газ. Нефть.Технологии» выбирают флагманы отрасли:

  • ПАО АНК «Башнефть» (дочернее общество ПАО «НК "Роснефть"»),
  • АО «Башкирская содовая компания» (АО «РОСХИМ),
  • дочерние общества ПАО «Газпром» (ООО «Газпром нефтехим Салават»,
  • ООО «Газпромтрансгаз Уфа»,
  • ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»,
  • ПАО «Газпром газораспределение Уфа»),
  • АО «Транснефть Урал»,
  • ФГУП «ВНИИА»,
  • РОСАТОМ,
  • АО «Башнефтегеофизика»,
  • ООО «Крезол-Нефтесервис»,
  • НПК «Евраз Автоматика»
  • и многие другие.

Коллективный стенд концерна «Белнефтехим» представят 11 компаний из Беларуси.

Дополнительной возможностью для заключения партнерских сделок станет «День поставщика» в формате деловых встреч с руководителями ведущих предприятий ТЭК.

Форум, объединяющий профессионалов

В деловую программу Российского нефтегазохимического форума войдут 56 секций по семи потокам. Всего в мероприятиях форума примут участие 500 федеральных и региональных спикеров из 29 регионов России. Среди участников форума ожидаются гости из десяти стран: Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана, Ливии, Алжира, Белоруссии, Камеруна, Иордании и Болгарии.

Проведение форума поддерживают 15 отраслевых ассоциаций и союзов, а также 24 научных учреждения из России и других стран.

Центральным событием форума станет пленарное заседание «Нефтегазохимическая отрасль России: стратегические вызовы, национальные проекты и ключевые сценарии развития», которое состоится 20 мая в 12:00.

Регистрация на мероприятия проходит на официальном сайте https://user.gntexpo.ru/start и продолжится до 16 мая включительно.

ООО"БВК"

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