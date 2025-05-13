Студенты «Сириуса» хотят создать вендинговые аппараты для правильного питания

Специальные вендинговые аппараты с горячим и полезным питанием разрабатывают студенты Научно-технологического университета «Сириус». Проект ориентирован на учащихся российских вузов, которые не успевают полноценно питаться из-за дефицита времени. Пилотные аппараты планируют установить в научно-технологическом кампусе федеральной территории, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе Сириуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Это аппарат, где студенты смогут взять мясо, овощи и другие полезные продукты питания, приготовленные по технологии су-вид — в вакуумной среде. При таком подходе продукты дольше сохраняют свои полезные свойства, необходимые для организма. Срок их хранения — от 7 до 28 дней»,— говорит магистрант университета Алла Альто.

В пресс-службе отметили, что проект позволит снизить долю фастфуда в рационе молодежи и предотвратить развитие гастрита.

«По статистике, эта болезнь диагностируется у 24% студентов первого курса, а к шестому курсу этот показатель вырастает до 39%»,— добавил собеседник «Ъ-Сочи».

Вендинги будут связаны с мобильным приложением. В него пользователи смогут загружать информацию о росте, весе, особенностях здоровья. На основании данных система будет предлагать меню и рассчитывать нужное количество белков, жиров и углеводов.

Позже проект планируют масштабировать на другие студенческие городки России.

Александра Каверина