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Около 60 улиц Краснодара временно останутся без света 14 мая

Завтра, 14 мая, «Краснодарэлектросеть» временно ограничит подачу электроэнергии более чем по 60 улицам города в разные временные интервалы. Об этом сообщает ЕДДС краевой столицы.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В период с 09:00 до 17:00 без света останутся жители некоторых домов по улицам: Каляева, Бабушкина, проезд Каляева, Красных партизан, Рашпилевская, Гоголя, Гимназическая, Комсомольская, Бейсугская, Муромская, Ново-донецкая, Становая, Базарная, Братьев Черников, Переяславская, Щербиновская, Канеловская, Братьев Черников, Брюховецкая, Россинского Кирилла, Пластуновская, Кущевская, Российская, Екатериновская, Ирклиевская, Яблоневая, Восточная, Грушовая, Цветочная, 1-я Первомайская, Николаева атаман, Атамана Котляревского, Просторная, Новая, Короткая, Центральная, 4-й Ленинградский проезд, Волгоградская, 1-й проезд Сафонова, Сафонова, 4-й Волгоградский проезд, Нестерова, Грибоедова, Ярославского, Ленинградская, 1-й проезд Сафонова, 4-й проезд Сафонова, Грибоедова, Анапская, Ушакова, Московская, 40 лет победы, Коммунаров, Шевченко, Лесная, Ким, 1-й проезд Стасова, Стасова, 2-й проезд Стасова, Старокубанская и Бургасская.

С 09:00 до 12:00 электроэнергии не будет на улице Бородинской. С 09:00 до 14:00 — на улице Гидростроителей. С 13:00 до 17:00 — на улице 30-й Иркутской дивизии.

Отключение электроэнергии затронет не все дома, расположенные на этих улицах, а некоторые из них. Дополнительную информацию можно получить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» («Краснодарэлектросеть») по телефону 255-45-66.

Алина Зорина

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