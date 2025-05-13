Coinbase обновила статус

Coinbase первой среди криптобирж попадет в индекс S&P 500. Ее бумаги начнут учитываться там с 19 мая, сообщил провайдер индекса, который отслеживает акции 500 крупнейших по капитализации компаний США. Coinbase заменит в составе индекса финансовую компанию Discover Financial Services, которую сейчас покупает ее конкурент. На фоне этих новостей бумаги Coinbase накануне дорожали примерно на 10%. С 2021 года они торгуются на Nasdaq. Профильные СМИ отмечают, что начало 2025-го оказалось для крипторынка сложным: биткойн упал на 12%, показав худший квартальный результат за семь лет. Схлынули и позитивные настроения, которые подогревала президентская гонка в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Richard Drew / AP Фото: Richard Drew / AP

Несмотря на это, Coinbase в первом квартале отчиталась о чистой прибыли более чем в $65 млн. Это и позволило ей войти в индекс S&P 500, отмечает управляющий компании SWR Capital Виктор Першиков: «Мы находимся в бычьем цикле. Лично я это снижение цен в первом квартале рассматривал как просто коррекцию. Мы не наблюдали значительных объемов распродаж. Мы видим сейчас восстановление цен, и это момент довольно удачный момент, когда акции Coinbase добавили в индекс S&P 500. Это даст новую ликвидность для этой бумаги. Я ожидаю по итогу года достижения акциями Coinbase отметок в районе $400, потому что многие инвесторы, инвестиционные фонды, безусловно, рассматривают S&P 500 как акции, на которые имеет смысл, если не ставить все, то как минимум держать в портфеле.

Сейчас, даже при отсутствии федерального законодательства, регулирующего крипту в Штатах, мы можем говорить о том, что Coinbase — это как минимум биржа, которая не вызывает вопросов у американских властей.

Безусловно, ставка на Америку сыграла в том смысле, что на текущий момент ситуация с восприятием крипты в США лучше, чем при администрации президента Джо Байдена. Американским проектам в ближайшие несколько лет будет оказываться поддержка, в том числе регуляторная и законодательная. Основной аспект в том, что, конечно, биржа Coinbase не самая популярная в мире. Такие площадки, как Binance, Bybit, в своих регионах более распространены среди трейдеров просто потому, что Coinbase много требует от клиентов. Нужно быть либо гражданином США, либо гражданином другой страны и подтвердить свой источник средств. Россиянам Coinbase услуг не предоставляет. Самое главное, что она пользуется популярностью среди институциональных игроков США, которые выходят на рынок крипты».

В ходе предвыборной гонки Дональд Трамп не раз обещал сделать США «криптостолицей мира» и дерегулировать эту отрасль. Вступив в должность, он, например, подписал указ о создании национального резерва биткойна. Также был создан фонд для хранения цифровых активов, которые американские власти изымают в рамках уголовных или гражданских дел. В то же время на фоне введения Трампом масштабных торговых пошлин криптовалюты резко дешевели.

Попадание биржи Coinbase в индекс S&P 500 снова дает рынку позитивный сигнал, но последствия для самого эмитента, скорее всего, будут скромными, считает старший аналитик Bestchangeru Никита Зуборев: «Это скорее имиджевая история. Но и на долгосрочной перспективе это как-то может отразиться. Опять-таки индексы формируются из очень большого количества акций, и доля акций каждой компании очень сильно размыта. Если только-только включается компания, этих акций инвесторами покупается незначительное число, и в моменте это дает толчок цены, но в среднесрочной перспективе это практически незаметно.

Действительно, мы видим, что многие дела, которые открывала SEC против различных криптокомпаний, либо закрываются, либо урегулируются без суда. Это тоже один из показателей для рынка, мол, мы не будем трогать ваши криптокомпании, делайте что хотите. Трамповская администрация пока вряд ли будет как-то финансировать дополнительно эти криптокомпании, но достаточно и словесных интервенций — если компания включена в индекс, скорее всего, она заслуживает какого-то доверия инвесторов.

Сейчас рынок в целом опасается повторения 2008 года. По рыночным циклам возможен некий финансовый кризис криптокомпаний».

Как пишут профильные СМИ, криптбиржа Coinbase будет в нижнем ярусе индекса S&P 500. Он включает компании с долей не более 0, 02%.

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Елизавета Скобцова