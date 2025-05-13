Обвиняемый в сожжении пенсионерки ижевчанин ходатайствует об участии присяжных

Обвиняемый в сожжении заживо пенсионерки ижевчанин заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Ранее надзорный орган утвердил обвинительное заключение в убийстве, совершенном с особой жестокостью, из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 105 УК РФ, до пожизненного). Дело направили в Верховный суд Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что летом 2024 года подсудимый совместно со знакомыми ночью развели костер в лесополосе недалеко от жилых домов в поселке Машиностроителей, где жарили шашлык. На огонь отреагировала 77-летняя пенсионерка, проходившая мимо. Она сделала замечание тем, кто разжигал костер, после чего обвиняемый ударил потерпевшую. Тогда фигурант, указывает сторона обвинения, протащил пожилую женщину через костер.

«Одежда потерпевшей мгновенно загорелась. Голова, шея, туловище, руки и ноги сильно обгорели. Площадь ожогов составила более 85%. От полученных повреждений пенсионерка скончалась в больнице»,— указано в сообщении прокуратуры.

В пресс-службе регионального СУ СКР уточнили, что фигурант скрылся с места происшествия. Его задержали в тот же день. Подсудимого заключили под стражу 14 июня 2024 года.