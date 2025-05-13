В Оренбуржье введено ограничение пребывания в лесах из-за обработки от вредителей

На территории Оренбургской области с 26 мая начнут обрабатывать хвойные деревья от пилильщика-ткача звездчатого в насаждениях Адамовского, Домбаровского, Илекского, Новосергиевского, Ташлинского и Первомайского лесничеств. На 21 день вводится режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Об этом сообщает региональное министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что в текущем году планируют обработать хвойные деревья на 3,5 тыс. га леса. Фронт работ определили по итогам предварительного мониторинга и оценки состояния всего лесного фонда области. В лесничествах проводятся подготовительные работы перед уничтожением или сокращением численности насекомых-вредителей.

С 5 мая ограничение на пребывание в лесах на 21 день также введено в Акбулакском и Соль-Илецком лесничествах.

Руфия Кутляева