Бывший глава китайской нефтяной компании CNPC получил 13 лет тюрьмы за взятки
Сегодня, 13 мая, китайский государственный телеканал CCTV сообщил, что бывший председатель правления государственной нефтяной компании CNPC Ван Илинь приговорен к 13 годам тюремного заключения и штрафу в 3 млн юаней ($416 тыс.) за коррупцию и злоупотребление служебным положением.
Фото: Maxim Shemetov / Reuters
Господин Ван ушел со своего поста в компании в 2020 году. В июле 2024 года китайские СМИ сообщили, что его исключили из Компартии Китая «за дисциплинарные нарушения». Бывшего топ-менеджера заподозрили в крупных взятках в обмен на продвижение заинтересованных сторон при получении тех или иных контрактов. До своей работы в CNPC Ван Илинь занимал руководящие посты в другой китайской нефтяной госкомпании CNOOC.
Когда Ван Илиня исключили из партии, CNPC заявила, что полностью поддерживает все меры, которые власти принимают в рамках борьбы с коррупцией.