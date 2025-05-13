Бывший глава китайской нефтяной компании CNPC получил 13 лет тюрьмы за взятки

Сегодня, 13 мая, китайский государственный телеканал CCTV сообщил, что бывший председатель правления государственной нефтяной компании CNPC Ван Илинь приговорен к 13 годам тюремного заключения и штрафу в 3 млн юаней ($416 тыс.) за коррупцию и злоупотребление служебным положением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maxim Shemetov / Reuters Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Господин Ван ушел со своего поста в компании в 2020 году. В июле 2024 года китайские СМИ сообщили, что его исключили из Компартии Китая «за дисциплинарные нарушения». Бывшего топ-менеджера заподозрили в крупных взятках в обмен на продвижение заинтересованных сторон при получении тех или иных контрактов. До своей работы в CNPC Ван Илинь занимал руководящие посты в другой китайской нефтяной госкомпании CNOOC.

Когда Ван Илиня исключили из партии, CNPC заявила, что полностью поддерживает все меры, которые власти принимают в рамках борьбы с коррупцией.

Евгений Хвостик