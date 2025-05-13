Новинки складывают к юбилею

iPhone-раскладушка и полностью стеклянный выпуклый гаджет — такие «юбилейные» новинки может выпустить Apple в 2027 году. По данным Bloomberg, релиз будет приурочен к 20-й годовщине выхода первого смартфона корпорации. В документах компании находили планы по созданию гаджетов без рамок и вырезов. Фронтальная камера, например, расположится под экраном, писало издание Information.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Clodagh Kilcoyne / File Photo / Reuters Фото: Clodagh Kilcoyne / File Photo / Reuters

Первый складной iPhone, предположительно, будет отличаться от похожих моделей других брендов почти незаметной складкой на дисплее. Это станет технологическим прорывом Apple, пишут СМИ. Среди других амбиций компании — почти полностью заменить поисковики функциями на основе искусственного интеллекта. За два года, впрочем, видение IT-гиганта может сильно измениться, считает эксперт по гаджетам, ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук: «И складные iPhone давно пророчили, и всякие безумные концепты типа полностью прозрачного телефона, на котором непонятно, как выводится изображение, по крайней мере, не с нынешним уровнем развития технологий и материалов.

Что касается "раскладушки", то технических преград нет. Китайцы уже давно наладили выпуск прекрасных складных аппаратов. Apple могут прийти на все готовенькое, доработать то, что им конкретно не нравится, как они обычно делают. Даже если у них есть прототип, не факт, что они будут его реализовывать, потому что на каждое вышедшее на рынок устройство зачастую бывает больше сотни образцов. Технология не достигла потолка, но каждый следующий переход менее заметен с точки зрения конечного потребителя, и зачастую производителям приходится искусственно ухудшать предыдущие гаджеты, чтобы новые показывались в более выгодном свете.

Это все-таки больше не про технологии, а про некий образ, который они создают.

Не все остаются брендозависимыми. И когда Apple теряет тех, кто абсолютно к ним лоялен, когда они начинают пользоваться другими устройствами и те действительно нравятся, то для корпорации это очень страшная история, потому что именно за счет маркетинга она держится».

Отсутствие принципиально новых функций в гаджетах негативно сказалось на финансах Apple. Как пишет Bloomberg, выручка от продажи часов Apple Watch, например, в прошлом году упала на 14%. Не преуспела на рынке и гарнитура дополненной реальности Vision Pro. Теперь ее дальнейший выпуск и вовсе под вопросом, поскольку IT-гигант сделал ставку на выпуск умных очков с кастомизированными чипами, отмечает агентство. Перспектив выхода из кризиса у Apple сейчас мало, полагает IT-эксперт Сергей Вильянов: «Складные смартфоны выпускаются не один год, и до сих пор доля этих аппаратов очень незначительна. Все упирается в дороговизну, в том числе ремонта. Кроме того, створки должны быть тонкими, и действительно хорошая мобильная камера туда не влезает. Даже если он будет ровненький, невероятно красивый, то станет стоить в два-три раза дороже, чем даже нынешний iPhone Pro, но при этом будет по характеристикам уступать флагманским моделям. Apple, сколько она существует в нынешнем виде, никогда не делала имиджевые модели. Она делала эффектные, яркие смартфоны, которые продавались огромными тиражами. А в этом случае такого ждать не стоит.

Если говорить про применение искусственного интеллекта, то мы помним, что на презентации iPhone 16 Pro обещалось, что к концу года появится продвинутый ИИ. Потом Apple была вынуждена убирать эту информацию, потому что ничего не получилось.

Корпорация оказалась в своеобразной ситуации, когда вроде бы по деньгам все неплохо, но куда двигаться дальше, абсолютно непонятно.

Речь идет, с одной стороны, об очень высокой цене, а с другой, об отсутствии объективной потребности. Те же часы продавались уже на момент выхода Apple Watch очень большими тиражами. А вот то, что есть спрос на раскладные смартфоны, это не вполне очевидно. Проблема, которая преследует всех производителей мобильных устройств не одно десятилетие, — это аккумулятор. Сейчас появилась робкая надежда, что кремний-углеродные батареи позволят увеличить емкость на 25%».

Как уточняют СМИ, Apple также работает над новой функцией в iOS 19. Операционная система сможет синхронизировать подключения к публичным сетям Wi-Fi между устройствами, и пользователю не придется несколько раз вводить номер телефона для входа в интернет.

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Елизавета Скобцова