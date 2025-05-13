«Ростелеком» показал уфимцам премьерные серии «Рослого»

«Ростелеком» организовал показы первых эпизодов военно-исторического сериала «Рослый», приурочив их к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Премьера нового проекта онлайн-кинотеатра Wink.ru прошла 8 и 9 мая при поддержке Уфимского центра творческих проектов в арт-пространстве «Коворкинг» и летнем кинотеатре на Набережной реки Белой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком» в Башуортостане, Коммерсантъ Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком» в Башуортостане, Коммерсантъ

Сергей Нищев, генеральный директор ПАО «Ростелеком» в Башкортостане:

«Трудно поверить, что даже спустя восемь десятилетий мы продолжаем открывать имена героев Великой войны, чьи подвиги остались за пределами кинолент, песен, книг и народной памяти. Такие проекты, как “Рослый”, — не просто дань уважения защитникам нашей Родины: они становятся мостом между прошлым и будущим, спасая от забвения судьбы тех, кто заслужил вечное признание».

Зрители были благодарны организаторам показа и авторам сериала за то, что познакомили их с еще одним героем Великой Отечественной, о котором они ранее не знали.

Елена Даминова, ведущий специалист по работе с ключевыми клиентами «Уфа.Собака.ru»:

«Очень важно, что снимают фильмы о войне, где правдиво показывают, какой ценой досталась победа. "Рослый" открыл мне имя забытого героя. Несмотря на то, что я выросла на военных фильмах, об этом генерале ранее не слышала. Его история сражений и судьба так зацепили, что обязательно посмотрю все серии!»

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Войска под командованием Рослого освобождали Северный Кавказ и участвовали в других ключевых сражениях войны 1941-1945 годов.

Роль генерала Ивана Рослого в картине исполнил актер Кирилл Зайцев. В фильме также снимались Евгений Миллер, Сергей Маховиков, Сергей Векслер, Карина Андоленко, Вера Шпак, а также актриса и певица Юта, которая записала главную песню проекта — «Герой». Режиссер сериала — Николай Никитин.

Все серии «Рослого» уже доступны для просмотра на Wink.ru.

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