В Республике Татарстан группа из девяти местных жителей обвиняется в воровстве комбикорма общей суммой более чем на 14 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане 9 человек обвиняют в воровстве комбикорма на 14 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Татарстане 9 человек обвиняют в воровстве комбикорма на 14 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, участники организованной группы, среди которых были бывшие и действующие сотрудники предприятия, включая зоотехника по кормам, трех весовщиков и пятерых водителей, занимались хищением комбикорма, который предприятие закупало у производителей.

Водители сливали продукцию в заранее оговоренных местах, после чего она перепродавалась фермерским хозяйствам, не подозревавшим о противоправных действиях фигурантов. Весовщики, входившие в схему, скрывали недостачу в документах.

На протяжении 2023 года преступники похитили около 600 тыс. тонн комбикорма, причинив ущерб предприятию на сумму более 14 млн руб.

Противозаконная деятельность была пресечена в декабре 2023 года следственным управлением СК России по республике и региональным МВД.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) направлено в суд для рассмотрения.

Артём Дергунов