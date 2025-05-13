Возле могил участников СВО на кладбище в Ессентуках установили видеонаблюдение

В Ессентуках, на Аллее Героев кладбища Франчиха, возле могил участников СВО установили камеры видеонаблюдения, подключенные к системе круглосуточного мониторинга «Безопасный город». Об этом сообщил своем Telegram-канале мэр города-курорта Владимир Крутников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Владимира Крутникова Фото: Telegram-канал Владимира Крутникова

Это решение администрация города приняла после инцидента, произошедшего накануне Пасхи, когда неизвестные вандалы повредили мемориалы.

«Могилы наших героев теперь под непрерывной охраной. Родственники погибших военнослужащих выражали тревогу, поэтому мы оперативно урегулировали ситуацию»,— рассказал Владимир Крутников.

Николай Аксенов