Рособрнадзор отчитался о первых итогах теста по русскому языку для детей иностранцев

Рособрнадзор подвел первые итоги тестирования по русскому языку для детей иностранных граждан, поступающих на обучение в российские школы. Согласно материалу ведомства, с 1 апреля было подано 1,7 тыс. заявлений на прохождение тестирования. 81% заявителей отказали в прохождении теста из-за неправильно собранного пакета документов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

Закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка вступил в силу 1 апреля 2025 года. Оценка за тест выставляется по пятибалльной шкале. Для успешного его прохождения ребенку необходимо получить оценку «удовлетворительно» (тройку).

Как сообщает Рособрнадзор, тестирование уже проводят в 2356 школах. Участие в нем приняли 44 из 335 допущенных абитуриентов. С заданиями справились 27 человек, остальных к обучению не допустили.

О тестировании — в материале «Ъ» «После балла».

Полина Мотызлевская