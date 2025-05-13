В селах Адлерского района Сочи обновят дорожное покрытие

В Адлерском районе Сочи продолжается обновление дорожной инфраструктуры. Сейчас работы проводятся на улице Брянской в селе Высокое в рамках муниципального контракта, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Ремонт охватит 13 тыс. кв. м, из которых на 9 тыс. кв. м ранее не было асфальтобетонного покрытия. Работы начались в конце апреля 2025 года. Пока подрядчики завершили разработку грунта на 4,5 тыс. «квадратов» и перешли к созданию щебеночного основания.

По поручению главы города Андрея Прошунина в этом году запланирован ремонт 59 участков улично-дорожной сети. Внимание уделяется не только центральным улицам, но и дорогам в сельской местности, с учетом пожеланий жителей.

Кроме того, строители начали обустройство 2 тыс. кв. м дорожного полотна на улице Светогорская в селе Нижняя Шиловка, где уже уложена сетка для цементно-бетонного покрытия.

«Ъ-Сочи» писал, что до конца мая на курорте отремонтируют 16 городских котельных. К лету завершится замена ветхого участка теплотрассы по улицам Ульянова и Крупской.

Мария Удовик