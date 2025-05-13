На Дону медики из сельских поселений получат землю на безвозмездной основе

В Ростовской области медики из сельских и городских поселений получат бесплатные земельные участки. Об изменениях в областной закон «О регулировании земельных отношений в Ростовской области» сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Землю в безвозмездное пользование можно будет получить на шесть лет с правом последующего оформления в собственность. Участки предоставляют по месту жительства (в сельских и городских поселениях, кроме райцентров). Воспользоваться мерой поддержки смогут специалисты государственных медучреждений по следующим специальностям: «Фундаментальная медицина», «Клиническая медицина», «Науки о здоровье и профилактическая медицина», «Фармация», «Сестринское дело».

Целью поправки является привлечение медработников в сельские районы области. По данным минздрава региона, укомплектованность врачами по области составляет 67%, а средним медперсоналом – 70%. На отдельных территориях этот показатель не превышает и 35%.

Изменения в закон рассмотрят на заседании Законодательного собрания 5 июня.

Мария Хоперская