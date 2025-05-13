94-летней жительнице Чебоксар присвоили статус ветерана ВОВ после обращения прокуратуры

94-летняя жительница Чебоксар получила статус ветерана Великой Отечественной войны после вмешательства прокуратуры Ленинского района города. Соответствующее решение было принято судом, сообщает пресс-служба Прокуратуры Чувашии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жительнице Чебоксар присвоили статус ветерана ВОВ после обращения прокуратуры

Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашии Жительнице Чебоксар присвоили статус ветерана ВОВ после обращения прокуратуры

Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашии

Прокуратура установила, что женщина в годы войны, будучи несовершеннолетней, работала в тылу в управлении пожарной охраны. Однако официальных документов, подтверждающих этот факт, у нее не сохранилось. С учетом возраста и состояния здоровья пенсионерки ведомство обратилось в суд от ее имени.

В ходе рассмотрения дела прокуратура представила доказательства, подтвердившие факт работы в тылу в военное время. На их основании суд признал факт трудовой деятельности в годы войны и постановил присвоить женщине статус ветерана. В преддверии Дня Победы ей вручили удостоверение и назначили все положенные законом льготы и выплаты.

Анар Зейналов