Старшего инспектора отдела удмуртского УФССП осудили за слив данных коллекторам

Старшего инспектора отдела удмуртского УФССП осудили за слив коллекторам данных о передвижении автомобилей, принадлежащих должникам, сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Инспектора признали виновным в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

Данные фотофиксации со стационарных камер сотрудник ведомства передавал с октября 2023-го по октябрь 2024 года. В региональном УФСБ добавили, что эту информацию коллекторы использовали, чтобы определять адреса проживания автовладельцев в целях «дальнейшего наблюдения за ними и изъятия транспортных средств».

Старший инспектор признал свою вину. Первомайский райсуд Ижевска назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, а также запретили занимать должности на госслужбе на тот же срок. Приговор в законную силу не вступил.