Олимпийский чемпион Снайдер задержан в ходе операции по борьбе с проституцией

Олимпийский чемпион 2016 года по борьбе вольного стиля американец Кайл Снайдер был задержан в Колумбусе в ходе операции по борьбе с проституцией. Об этом сообщает газета New York Post.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marcio Jose Sanchez / AP Фото: Marcio Jose Sanchez / AP

Полиция разместила в интернете фейковое объявление о предоставлении интимных услуг, а затем использовала полученные отклики для задержаний. Снайдер позвонил по указанному номеру и назначил встречу в отеле. По прибытии в гостиницу он заплатил полицейскому под прикрытием, после чего был задержан. Его отпустили под обязательство явиться в суд 19 мая. Сообщается, что Снайдер стал одним из 16 мужчин, задержанных в рамках операции по борьбе с проституцией.

Кайлу Снайдеру 29 лет. Помимо золота Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро он завоевал серебро Игр 2020 года в Токио. Снайдер является трехкратным чемпионом мира.

Таисия Орлова