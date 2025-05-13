Депутат обеспокоен отсутствием директора «Ярославского областного водоканала»

Председатель комитета по жилищно-коммунальному комплексу Ярославской областной думы Андрей Щенников выразил обеспокоенность отсутствием постоянного директора «Ярославского областного водоканала». Об этом он сказал на заседании комитета после отчета о промежуточных итогах отопительного сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

«Что касается Ярославского областного водоканала. Когда там появится директор, которого нет? Когда этот вопрос решится? Оттуда сейчас уходят простые люди, слесаря. Когда появится директор, который будет за все отвечать? Когда водоканалу будут даваться деньги, потому что долги есть»,— сказал господин Щенников.

Согласно информации kartoreka.ru, с февраля 2025 года обязанности гендиректора водоканала исполняет Евгений Шибаев. До этого с июня 2024 года главой был Дмитрий Зверев, которого задержали по обвинению в превышении должностных полномочий.

Алла Чижова