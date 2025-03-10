Михаил Евраев: директора водоканала арестовали после проверки правительства

Директор «Ярославского областного водоканала» Дмитрий Зверев был задержан и арестован в результате проверки областной контрольно-ревизионной инспекции. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Проверку на государственное предприятие направило правительство региона. «Со стороны директора организации Дмитрия Зверева контролеры выявили серьезные злоупотребления полномочиями. Правительством региона материалы проверки направлены в правоохранительные органы»,— сообщил Михаил Евраев.

Губернатор уточнил, что директор «Яроблводоканала» был уволен, ранее сообщалось о его отстранении. Впоследствии директора задержали, он арестован решением суда.

«Любые коррупционные проявления нами будут и впредь жестко пресекаться»,— заявил губернатор.

Как сообщал «Ъ-Ярославль», Зверев обвиняется в превышении должностных полномочий, совершенных группой лиц из корыстной или иной личной заинтересованности (п. г, е ч. 3 ст. 286 УК РФ). Подробности уголовного дела следственные органы пока не раскрывают.

Антон Голицын