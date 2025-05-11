Три человека ранены при обстреле курского Рыльска

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по приграничному городу Рыльск в Курской области. В результате обстрела ранены три человека.

Под удар попала гостиница с автомойкой на въезде в город. Всех пострадавших людей госпитализировали. «У двух мужчин серьезные осколочные ранения головы, рук, переломы — они в тяжелом состоянии. Еще одна женщина получила осколочные ранения предплечья и бедра — ее жизни ничего не угрожает», — написал врио губернатора Александр Хинштейн.

От взрывной волны в городе повреждения также получили две машины и два частных дома. Еще три автомобиля посекло осколками. На место происшествия направлены спасатели и кареты скорой помощи.

Ранее сегодня, 11 мая, в Курской области из-за атаки дронов ранения получили три человека, в ом числе пятилетний ребенок.

Сергей Толмачев