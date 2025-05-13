Трехкратный олимпийский призер планирует изменить свой депутатский статус

Депутат Законодательного собрания Пермского края Альберт Демченко просит освободить его от осуществления депутатской деятельности на постоянной основе. Соответствующий проект постановления он внес в краевой парламент. По данным Ura.ru, господин Демченко планирует заняться бизнесом или стать руководителем какого-либо спорткомплекса. На звонок «Ъ-Прикамье» он не ответил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Альберт Демченко.

Фото: страница Альберта Демченко в соцсети Альберт Демченко.

Фото: страница Альберта Демченко в соцсети

Альберт Демченко является трехкратным серебряным призером Олимпийских игр, двукратным серебряным призером чемпионата мира 2012 года, четырехкратным чемпионом Европы, обладателем Кубка мира в сезоне-2004/2005, многократным чемпионом России.

В сентябре 2023 года «Единая Россия» выдвинула господина Демченко кандидатом на довыборы депутата заксобрания по округу №17. По результатам голосования экс-спортсмен победил при поддержке 55,87% избирателей. Как депутат на постоянной основе, он получает в краевом парламенте заработную плату.