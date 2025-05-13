Главбух республиканской больницы в Черкесске предстанет пред судом за растрату

Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу главбуха республиканской клинической больницы Натальи Арутюнян. Она обвиняется в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и неправомерном обороте платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Ее дело рассмотрит Черкесский городской суд.

По версии следствия, обвиняемая, являясь заместителем главного бухгалтера, а затем главным бухгалтером республиканской клинической больницы в Черкесске, «вступила в преступное сообщество», созданное главврачом этого медучреждения Ириной Гербековой «для хищения бюджетных денежных средств». Всего в деле фигурирует семь человек, в том числе заместитель главного врача Василий Бабичев и его супруга Жанна, которая руководила ИП.

С сентября 2015 по март 2022 года члены организованного преступного сообщества (ОПС), по данным следствия, похищали средства, выделенные из бюджета на ремонт больницы, «на приобретение дизельного топлива и бензина для заправки служебного автотранспорта, на выдачу заработной платы работникам, на закупку товаров и оказание услуг».

Чтобы скрыть хищения, члены преступной группы прикрывались фиктивными договорами и платежными документами. «Денежные средства за якобы выполненные работы и оказанные услуги переводились на открытые в различных кредитных организациях счета подставных лиц»,— сообщили в прокуратуре КЧР. Сумма ущерба, причиненного больничным ОПС, превысила 30 млн руб.

Александра Ларинцева. Пятигорск