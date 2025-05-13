Миллион жителей Кубани прошли медосмотры с начала 2025 года

Более одного миллиона жителей Краснодарского края прошли диспансеризацию и профилактические медосмотры с начала 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам вице-губернатора края Анны Миньковой, благодаря проведенным обследованиям медики выявили около 71 тыс. заболеваний, которые пациентам диагностировали впервые. Примерно половина из них относится к патологиям сердечно-сосудистой системы, включая гипертоническую болезнь.

«Для сохранения здоровья кубанцев на базе медучреждений организовано проведение бесплатных профилактических медосмотров и диспансеризации, а также работают выездные бригады врачей»,— отметила Анна Минькова.

Записаться на обследование можно в регистратуре медицинского учреждения по месту проживания.

Алина Зорина