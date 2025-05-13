Индия предложила ввести ответные пошлины на товары из США

12 мая Индия уведомила ВТО о планах ввести повышенные пошлины на некоторые импортные товары из США после того, как Соединенные Штаты ранее ввели повышенные пошлины в размере 25% на импорт из Индии алюминия и стали. Индия заявила, что американские меры являются протекционистскими, а это противоречит положениям ВТО о свободной торговле. Таким образом, страна оставляет за собой право ввести ответные симметричные меры в отношении товаров из США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

Это стало первым ответом Индии на повышенные пошлины США, введенные в начале апреля Дональдом Трампом. Ранее о введении ответных пошлин на американские товары уже объявил Китай. Опрошенные Bloomberg эксперты полагают, что ответные действия Индии могут осложнить переговоры по торговой сделке с США.

Впрочем, вчера стало известно, что целая серия тарифных мер и контрмер, которые приняли друг против друга Китай и США, привели к тому, что страны договорились на 90 дней снять почти все дополнительные пошлины. Это стало неожиданностью для многих и вызвало резкий рост котировок на мировых биржах.

Что пишут мировые СМИ о перемирии в американо-китайской торговой войне — в обзоре «Ъ».

Евгений Хвостик