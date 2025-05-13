Глава Следкома запросил доклад о дело об избиении подростка в Ростовской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту избиения подростка в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В СМИ распространяется информация о том, что сотрудники одного из учебных заведений города Шахты «совершили в отношении учащегося противоправные действия, в результате которых подросток получил травмы». Отмечается, что по факту происшествия правоохранители возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

Теперь доклад Александру Бастрыкину о ходе расследования дела должен представить руководитель СК России по Ростовской области Аслан Хуаде.

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