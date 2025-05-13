Глава СКР потребовал возбудить дело после нападения собаки на жительницу Азова
В городе Азов Ростовской области на местную жительницу напала бродячая собака. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.
Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ
Из сообщения следует, что пострадавшая выходила из городского парка, когда на нее бросилась бездомная собака. Очевидец отогнал животное, поэтому тяжелых последствий удалось избежать.
По факту случившегося следователи проводят процессуальную проверку (ст. 293 УК РФ).
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах.