ФСБ заподозрила жителя Волгограда в сотрудничестве с СБУ

Следователи УФСБ по Волгоградской области возбудили дело о госизмене (ст. 275 УК РФ) в отношении 50-летнего местного жителя. Его подозревают в сотрудничестве с администратором проукраинского Telegram-канала. Утверждается, что мужчина планировал предоставить Службе безопасности Украины (СБУ) информацию о российских военных объектах.

По версии ФСБ, фигурант дела не поддерживает российскую военную операцию на Украине. Спецслужба утверждает, что с 2017 года мужчина был сторонником террористической организации, ее название не приводится. Также он якобы сам вышел на контакт с администратором упомянутого канала и предложил помочь «в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ».

В конце 2024 года мужчина снял на фото и видео склады с боеприпасами, находящиеся в Волгограде. Задержанный также намеревался передать СБУ информацию о расположении объектов Минобороны России и передвижении автоколонн российских войск, сказано в пресс-релизе ФСБ, который цитирует ТАСС.

В последние месяцы ФСБ задержала несколько человек, подозреваемых в сотрудничестве с СБУ. В частности, в конце апреля сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма. По версии обвинения, он передал СБУ сведения о военных объектах на территории полуострова.