Объем вкладов жителей Тамбовской области вырос за год на 24%

По данным на 1 апреля 2025 года, на депозитах жителей Тамбовской области находилось 209,1 млрд руб. — на 24% больше, чем год назад. Такие данные опубликовало региональное отделение Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Объем средств без учета счетов эскроу тоже вырос на 24% — до 198,7 млрд руб. Счета эскроу увеличились за год на 22,7%, составив 10,4 млрд руб. В общем объеме привлеченных банками средств вклады населения составляют более 74%.

В последнем докладе Центробанка по региональной экономике отмечается, что приток денег на срочные вклады замедлился, но продолжает расти.

На счетах тамбовских организаций размещено почти 35 млрд руб. — за год эта сумма сократилась на 7,2%. При этом депозиты юридических лиц выросли почти на 20% — до 25,4 млрд руб., а сбережения индивидуальных предпринимателей — на 5% и составили 11,6 млрд руб.

«Ставки, которые предлагают кредитные организации, стимулировали граждан больше сберегать, и объем средств тамбовчан в банках в первом квартале рос высокими темпами. Наш анализ говорит о том, что в последнее время склонность к сбережению близка к максимальным за последние годы уровням»,— отметил управляющий тамбовским отделением Банка России Михаил Носенков.

О том, сколько жители макрорегиона вложили в программу долгосрочных сбережений за 2024 год,— вматериале «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь