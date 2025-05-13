Ростехнадзор приостановил работу пяти горных выработок Яковлевского ГОКа «Северстали»

Верхне-Донское управление Ростехнадзора по итогам проверки в апреле 2025 года приостановило на месяц деятельность пяти горных выработок и пяти технических устройств Яковлевского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Яковлевском округе Белгородской области (входит в «Северсталь»). Кроме того, пять сотрудников ГОКа оштрафованы на 1 млн руб. в сумме за нарушение требований промышленной безопасности (ч. 1 и 3 ст. 9.1 КоАП РФ, до 50 тыс. руб. штрафа для должностных лиц или дисквалификация до двух лет). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Яковлевскому ГОКу также выдано предписание об устранении нарушений.

Ростехнадзор провел проверку по требованию прокуратуры Белгородской области. В ходе нее были выявлены «многочисленные нарушения, в том числе способные повлечь несчастные случаи на производстве».

По данным Rusprofile, ООО «Яковлевский горно-обогатительный комбинат» зарегистрировано в декабре 2007 года в Яковлевском округе Белгородской области. Основной вид деятельности — добыча железных руд подземным способом. Уставный капитал — 1 млн руб. С 5 мая 2025 года единственный владелец — ПАО «Северсталь», до этого 99% принадлежало ООО «Холдинговая горная компания», 1% — АО «Олкон». Управляющая организация — АО «Северсталь менеджмент». Выручка компании в 2021 году составила 19 млрд руб., чистая прибыль — 6,6 млрд руб. Более актуальные финпоказатели не раскрываются.

В начале прошло года сообщалось, что за 2024-й «Северсталь» вложит в развитие Яковлевского ГОКа 6,6 млрд руб.

О старте проекта модернизации Яковлевского ГОКа — в публикации «Ъ-Черноземье» «“Северсталь” вошла в “пятилетку”».

Алина Морозова