Три новых нарушения выявлено при реконструкции Нижегородской станции аэрации

«Нижегородскому водоканалу» выдано новое предписание об устранении нарушений при реконструкции Нижегородской станции аэрации. Об этом сообщает межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области.

В ходе регулярной проверки соблюдения экологических требований и устранения нарушений при реконструкции объектов Нижегородского водоканала выявили нарушения, связанные с обращением с отходами производства и потребления. Аналогичная проверка в ноябре прошлого года выявила восемь нарушений природоохранных требований.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», за все время работы по реконструкции нижегородской станции аэрации «Нижегородский водоканал» выдал подрядчику ФАУ «РосКапСтрой» более 90 предписаний об устранении нарушений.

Анастасия Титова