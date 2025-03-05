Подрядчику по обновлению нижегородской станции аэрации выдали 94 предписания

АО «Нижегородский водоканал» выдало подрядчику ФАУ «РосКапСтрой» более 90 предписаний за время реконструкции нижегородской станции аэрации. Об этом сообщили в водоканале 5 марта, комментируя претензии Росприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нижегородский водоканал Фото: Нижегородский водоканал

Как писал «Ъ-Приволжье», Росприроднадзор в ноябре 2024 года выявил нарушения природоохранных требований при реконструкции станции. Подрядчик должен был устранить их к середине февраля, но не устранил, за что получил новое предписание.

В «Нижегородском водоканале» отметили, что как заказчик предприятие передало стройплощадку всего объекта генеральному подрядчику в октябре 2022 года. Специалисты водоканала за все время работ выдали ФАУ «РосКапСтрой» 94 предписания, касающиеся требований охраны труда, хранения стройматериалов, уборки строительных и бытовых отходов.

Свои предписания генподрядчику также выписывало ФБУ «РосСтройКонтроль», которое контролировало проведение работ.

Сейчас с генподрядчиком идет претензионная работа по устранению предписаний Росприроднадзора.

Галина Шамберина