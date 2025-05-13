Свердловские автоинспекторы дважды за вечер предотвратили ЧП на трассе

Автоинспекторы Свердловской области помогли двум водителям, столкнувшимся с поломками на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инспекторы ГИБДД ОВД «Новолялинский» Сергей Ясырев и Евгений Моор сначала помогли водителю автомобиля Mazda 3, который заглох на трассе. Полицейские пробуксировали неисправный автомобиль до автостанции в поселке Лобва.

Во время буксировки инспекторы заметили автомобиль ВАЗ-2107, из-под капота которого шел дым. В ходе осмотра сотрудники выяснили, что произошло короткое замыкание в районе бачка стеклоомывателя. « Инспекторы оперативно ликвидировали возгорание, проверили проводку и заменили перегоревшие предохранители»,— сообщил Валерий Горелых.

«Наша задача — не только следить за соблюдением ПДД, но и обеспечивать безопасность участников движения. А это значит — помогать людям в трудных ситуациях»,— отметил старший сержант полиции Моор.

Полина Щуцкая