В Самаре строится 1,468 млн квадратных метров жилья

По данным на 13 мая, в Самаре строится 1,468 кв. м жилых помещений. Среди городов-миллионников Самара находится на 12-м месте по объему строительства на рынке новостроек. Соответствующие данные приводит аналитика рынка жилищного строительства (продома.дом.рф).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Согласно опубликованной информации, в городе строится 1,272 тыс. кв. м на тысячу жителей.

По данным на начало апреля, Самара также находилась на 12-м месте рейтинга с 1,44 млн кв. м жилья. На тысячу населения тогда приходилось 1,242 тыс. кв. м.

Руфия Кутляева