Самара на 12-м месте среди городов-миллионников по объему строительства жилья

По данным на 3 апреля, в Самаре на рынке новостроек строится 1,44 млн кв. м жилья. Среди 16 городов-миллионников Самара занимает 12-е место в рейтинге. Соответствующие данные сообщает аналитика рынка жилищного строительства (продома.дом.рф).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В рейтинге также представлена площадь строительства на тысячу жителей. В Самаре этот показатель составляет 1,242 тыс. кв. м. на тысячу человек. По нему город занимает 11-е место.

Руфия Кутляева