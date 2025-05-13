В майские праздники турпоток в «Сочи-Парк» вырос на 2,6%

За 11 дней майских праздников «Сочи-Парк» посетили более 52 тыс. человек, что на 2,6% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба парка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Сочи Парк» Фото: АО «Сочи Парк»

1 мая в парке начался новый сезон «Бесконечные чудеса», который открыло представление Цирка Никулина «Сказочная карусель». За праздничный период цирковое представление посмотрели более 17 тыс. зрителей.

Кроме того, в «Сочи-Парк» прошли тематические мероприятия, включая первомайский парад с сказочными персонажами и мероприятия ко Дню Победы, такие как мастер-класс «Голубь мира» и концерт военных песен. 9 мая на сцене в «Заколдованном лесу» выступил Данил Плужников, победитель третьего сезона телешоу «Голос. Дети».

В рамках сезона «Бесконечные чудеса» откроются новые семейные аттракционы «Кочки-грибочки», «Лесная почта» и обновленное 60-метровое «Колесо времени».

Мария Удовик