ВС Башкирии взыскал с гимназии 380 тысяч рублей компенсации за травму школьника

Верховный суд Башкирии увеличил сумму компенсации за травму 10-летнего мальчика в школьном лагере в гимназии №1 села Верхнеяркеево, следует из апелляционного определения суда.

По материалам дела, 7 июня 2024 года в коридоре девятилетний мальчик резко запрыгнул на спину своему десятилетнему однокласснику, из-за чего последний резко наклонился вперед и почувствовал боль в спине. У пострадавшего диагностировали компрессионные переломы двух позвонков, что считается тяжким вредом здоровья.

Мать ребенка обратилась в суд с иском, в котором просила взыскать солидарно с гимназии, администрации Илишевского района, министерства науки и образования республики компенсацию морального вреда в пользу ее сына в размере 1 млн руб., в свою пользу — 500 тыс. руб. Кроме этого, заявительница просила обязать мать одноклассника сына возместить материальный ущерб в размере 35,2 тыс. руб. и взыскивала с ответчицы 100 тыс. руб. компенсации морального вреда.

14 ноября 2024 года Илишевский районный суд удовлетворил иск частично, взыскав с гимназии в пользу мальчика компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. руб., в пользу матери пострадавшего — около 10 тыс. руб. компенсации материального и морального ущерба.

Коллегия Верховного суда пришла к выводу, что попустительства или поощрения озорства со стороны родителей мальчика, причинившего травму однокласснику, не было, также как и доказательств ненадлежащего исполнения ими обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Кроме этого, суд посчитал, что школьник не осознавал, что может травмировать сверстника.

При этом сумма компенсации морального вреда была признана заниженной, и суд ее увеличил. Гимназия должна выплатить мальчику 350 тыс. руб., а его матери — 80 тыс. руб.

Майя Иванова