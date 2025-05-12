Рабочего засыпало грунтом при обвале стенок траншеи в Ленобласти

Днем 11 мая в поселке городского типа Толмачево 20-летнего рабочего, находившегося на дне траншеи, засыпало грунтом при обвале стенок, сообщает СУ СК по Ленобласти. От полученных травм молодой человек скончался.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сейчас следователи устанавливают лиц, причастных к трагедии.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что совладелец «Охта групп» выпал из окна второго этажа в элитном жилом комплексе «Парадный квартал». Сейчас бизнесмен находится в реанимации Мариинской больницы.

Андрей Маркелов