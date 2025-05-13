На Кубани объем автокредитования за квартал упал на 53%

В Краснодарском крае за январь—март 2025 года банки выдали 12,5 млрд руб. по автокредитам, что на 53% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Регион занял четвертое место в стране по объему автокредитования, уступив Москве (23,2 млрд руб., Московской области (19,7 млрд руб.) и Санкт-Петербургу (13,1 млрд руб.). В топ-5 субъектов РФ также вошел Татарстан (11,6 млрд руб.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, падение показателя связано с ростом рыночных ставок, увеличением утильсбора и введением ограничений для заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что эксперты прогнозируют подорожание автомобилей в России из-за внедрения новой системы расчета утилизационного сбора.

Анна Гречко