Объем введенного жилья в Кочубеевском округе вырос в 2,3 раза

Кочубеевский округ за первый квартал 2025 года ввел в эксплуатацию свыше 21 тыс. кв. м жилья, что в 2,3 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Большую часть новых площадей составляет индивидуальное жилищное строительство. Увеличение объемов ИЖС связано с возрастающей популярностью частных домов, действующими льготными программами и развитой инфраструктурой округа.

«В округе созданы все условия для комфортного проживания граждан. В округе установлена новая система уличного освещения, ремонтируются автомобильные дороги и благоустраиваются территории, что способствует значительному росту строительства» — отметил врио главы Кочубеевского округа Игорь Тарасенко.

Николай Аксенов