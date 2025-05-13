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Объем введенного жилья в Кочубеевском округе вырос в 2,3 раза

Кочубеевский округ за первый квартал 2025 года ввел в эксплуатацию свыше 21 тыс. кв. м жилья, что в 2,3 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Большую часть новых площадей составляет индивидуальное жилищное строительство. Увеличение объемов ИЖС связано с возрастающей популярностью частных домов, действующими льготными программами и развитой инфраструктурой округа.

«В округе созданы все условия для комфортного проживания граждан. В округе установлена новая система уличного освещения, ремонтируются автомобильные дороги и благоустраиваются территории, что способствует значительному росту строительства» — отметил врио главы Кочубеевского округа Игорь Тарасенко.

Николай Аксенов

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