Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о новых доступных смарт-часах от китайского вендора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нonor Фото: Нonor

Российский рынок умных часов пополнила новая модель Honor Choice Watch 2i. Особенности устройства отражают тренды в индустрии носимой электроники. Вендор представил доступный гаджет с функциональностью фитнес-браслетов и крупным дисплеем. Диагональ последнего — 1,85 дюйма. Это практически идентично размеру экрана Apple Watch Series 9 и больше, чем у популярных в России Samsung Galaxy Watch6 Classic или Xiaomi Watch S1, например. Для экрана в новинке Honor инженеры выбрали технологию AMOLED и поддержку функции Always On Display, но с ней расход батареи, конечно, увеличится, и максимально доступный лимит автономности сократится до пяти дней. В энергосберегающем режиме разработчики обещают до двух недель работы Choice Watch 2i.

Коллекция встроенных спортивных режимов насчитывает 109 позиций. Некоторые тренировки устройство распознает автоматически, что упрощает процесс отслеживания физической активности. Показатели здоровья пользователя новинка также фиксирует: речь о сердечном ритме, уровне кислорода в крови, качестве сна с анализом фаз и дневного отдыха, а также уровне стресса. Корпус умных часов Honor защищен от воды и пыли по стандарту IP68, что позволяет смело использовать их для занятий спортом на улице или в условиях повышенной влажности. Дизайн корпуса и ремешков в целом таков, что в нем сложно не заметить рифму с умными часами Apple. Но это скорее просто наблюдение, которое трудно определить как достоинство или недостаток.

По данным аналитиков TAdviser, российский рынок умных часов вырос на 11% в прошлом году и достиг 49 млрд руб. На фоне глобального спада на 7% за тот же период это хорошие результаты. Чаще всего отечественные покупатели выбирали устройства компаний Apple (39%), Samsung (13%) и Huawei (12%). Данные говорят о том, что покупатели отдают предпочтение именно смарт-часам, а не браслетам. Растущий рынок и смещение потребительского фокуса в сторону функциональных и доступных моделей пока говорят об удачном решении Honor. Choice Watch 2i легко могут занять нишу универсального устройства для повседневного использования и спорта, особенно учитывая стоимость в 4490 руб.

Александр Леви