В Краснодаре осудили 8 человек за организацию проституции в интимном салоне
Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор супружеской паре и шести девушкам, обвиняемым в организации проституции. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно материалам дела, с августа 2019 года по декабрь 2022 года супружеская пара и шесть девушек работали в салоне «Нирвана», где за денежное вознаграждение оказывались интимные услуги. Мужчина исполнял функции руководителя и занимался организационными вопросами, а его супруга была администратором. Остальные шесть подсудимых числились сотрудницами салона.
Четверо фигурантов также признаны виновными в вовлечении в занятие проституцией. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком от полутора лет лишения свободы условно до двух лет в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.