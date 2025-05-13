В Краснодаре осудили 8 человек за организацию проституции в интимном салоне

Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор супружеской паре и шести девушкам, обвиняемым в организации проституции. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, с августа 2019 года по декабрь 2022 года супружеская пара и шесть девушек работали в салоне «Нирвана», где за денежное вознаграждение оказывались интимные услуги. Мужчина исполнял функции руководителя и занимался организационными вопросами, а его супруга была администратором. Остальные шесть подсудимых числились сотрудницами салона.

Четверо фигурантов также признаны виновными в вовлечении в занятие проституцией. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком от полутора лет лишения свободы условно до двух лет в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Анна Гречко