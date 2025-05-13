В Коркино завели дело о халатности из-за передачи сиротам разрушающихся квартир

СУ СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело о халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ) по сообщению в социальных сетях о предоставлении детям-сиротам и переселенцам из аварийного жилья некачественных квартир в Коркино, сообщает пресс-служба госоргана.

По информации из соцсетей, сиротам и переселенцам в Коркино предоставили некачественные квартиры в одном из домов на улице Терешковой. С момента постройки не прошло трех лет, однако жители жалуются на появление трещин. Кроме того, в некоторых местах видны перекрытия. Жители опасаются, что скоро дом может обвалиться.

Следователи выехали на место происшествия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и виновные должностные лица.

Виталина Ярховска