Средний рост капитализации гостиничных номеров в Анапе в 2025 году составил 30%

Рынок недвижимости Анапы с 2022 года демонстрирует стабильный рост, не снижая темпов даже на фоне экологических ограничений, введенных на побережье в 2025 году. Как отметил руководитель платформы «Домос» Сергей Бражник в беседе с «Федеральным Бизнес Журналом. Юг», несмотря на краткосрочные риски, город сохраняет статус привлекательного инвестиционного направления, особенно в сегменте курортной и премиальной недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По результатам совместного исследования «Домоса» и курорта «Лучи», средняя капитализация гостиничных номеров в Анапе в 2025 году выросла на 30%, что существенно превосходит аналогичные показатели 2023 и 2024 годов. Так, типовой номер площадью 30 кв. м с начала 2024 года подорожал с 10,6 млн до 12,3 млн руб., прибавив 17% в цене.

По данным аналитиков, в 2023 году стартовые предложения на рынке колебались в пределах 220–255 тыс. руб. за кв. м. Однако к концу 2024 года в отдельных премиальных проектах стартовые цены достигали 410 тыс. руб. за кв. м, а в некоторых случаях прирост стоимости составлял порядка 100 тыс. руб. всего за несколько месяцев — с 365 до 465 тыс. руб. за кв. м. Эти данные подтверждают устойчивый спрос на качественные объекты в курортной зоне. По мнению экспертов, в дальнейшем динамика рынка будет определяться соотношением нового предложения и платежеспособного спроса, а также влиянием макроэкономических факторов.

Вячеслав Рыжков