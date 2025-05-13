Инвестиции в нефинансовые активы Севастополя превысили 76 млрд рублей

Объем инвестиций в нефинансовые активы Севастополя по итогам 2024 года составил 76,3 млрд руб. Такие данные приводятся в докладе о социально-экономическом положении города, опубликованном Крымстатом в мае 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Практически весь объем пришелся на инвестиции в основной капитал — 75,6 млрд руб., что составляет 99,1% от общей суммы.

Видовая структура инвестиций показывает, что основная доля вложений (80,9%) направлена на строительство зданий и сооружений, включая расходы на улучшение земель. На приобретение машин и оборудования пришлось 13,4%, а на объекты интеллектуальной собственности — 0,6%.

По видам экономической деятельности наибольшие инвестиции направлены в сферу культуры, спорта, досуга и развлечений — почти 26,3 млрд руб. (34,8% от общего объема), а также в сферу государственного управления и обеспечения военной безопасности — 7,98 млрд руб. (10,6%). Существенные вложения также наблюдаются в области транспортировки и хранения, электро- и газоснабжения, здравоохранения и образования.

По источникам финансирования 44,7% инвестиций обеспечены за счет собственных средств предприятий, 38,1% — за счет бюджетов разных уровней, из которых 29,4% — из федерального бюджета.

Также отмечен рост затрат на приобретение бывших в употреблении основных средств и объектов незавершённого строительства: в 2024 году они составили 630,9 млн руб. против 104 млн руб. годом ранее.

Богдан Кобец