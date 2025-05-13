Сотрудников ФГУП «Кубаньмелиоводхоз» будут судить за хищение песка

В Краснодаре передано в суд уголовное дело в отношении шести сотрудников ФГУП «Кубаньмелиоводхоз», обвиняемых в организации хищения песка в объеме 1,1 млн кубометров, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Причиненный злоумышленниками ущерб оценивается более чем в 0,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Противоправную деятельность сотрудников учреждения по мелиорации выявило краснодарское управление ФСБ России. Ранее «Ъ» сообщал о задержании сотрудниками ФСБ директора ФГУП «Кубаньмелиоводхоз» Михаила Фролова.

По данным правоохранительных органов, злоумышленники организовали добычу песка в русле реки Кубань в Красноармейском и Абинском районах Краснодарского края, не имея разрешительных документов. Стоимость похищенных полезных ископаемых составляет 307 млн руб. Кроме того, при использовании тяжелой техники на месте незаконной добычи песка погибло большое количество рыбы, ущерб оценивается в 212 млн руб.

Фигурантам дела предъявлено обвинение по статьям «Кража» (ст. 158 УК РФ) и «Нарушение правил охраны водных биоресурсов» (ст. 257 УК РФ). В случае признания злоумышленников виновными им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Анна Перова, Краснодар