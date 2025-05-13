Экс-главу поселения в Челябинской области обвиняют в получении взятки

Следственный отдел по Троицку управления СКР по Челябинской области предъявил обвинение бывшему главе Свободненского сельского поселения Николаю Василенко в получении взятки (ч. 4 ст. 290 УК РФ). Суд отправил фигуранта под домашний арест, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, с января по сентябрь прошлого года Николай Василенко получил взятку в значительном размере от директора компании. Взамен он содействовал заключению договоров с коммерческой организацией на уборку снега, скашивание дикорастущей конопли, обслуживание дорог поселения, а также принимал работы по этим контрактам в заведомо завышенных объемах.

Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Октябрьскому району. Следователи провели очные ставки и обыски по месту работы и жительства экс-главы поселения. Продолжается сбор доказательств, выявляются другие возможные эпизоды преступной деятельности Николая Василенко.

Виталина Ярховска