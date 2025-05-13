Мила не космос: В Петербурге закрасили послание девушке на строительных лесах
Неизвестный под псевдонимом Isakov использовал строительные леса реставрируемого дома, чтобы оставить романтическое послание девушке. Сотрудники Государственной административно технической инспекции Санкт-Петербурга добились, чтобы творение влюбленного петербуржца закрасили.
Как сообщили в структуре Смольного, речь идет о строительных лесах, установленных для восстановления объекта культурного наследия «Дом Единоверческой церкви святого Николая» на улице Марата 22-24. Надпись заметили перед юбилеем Великой Победы.
Инспекторы ГАТИ обратились к производителю работ. Подрядчик не смог сразу заменить строительные леса, поэтому решил закрасить надпись и изображение.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что четыре человека задержаны за незаконное граффити на Лиговском проспекте.