Мила не космос: В Петербурге закрасили послание девушке на строительных лесах

Неизвестный под псевдонимом Isakov использовал строительные леса реставрируемого дома, чтобы оставить романтическое послание девушке. Сотрудники Государственной административно технической инспекции Санкт-Петербурга добились, чтобы творение влюбленного петербуржца закрасили.

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Как сообщили в структуре Смольного, речь идет о строительных лесах, установленных для восстановления объекта культурного наследия «Дом Единоверческой церкви святого Николая» на улице Марата 22-24. Надпись заметили перед юбилеем Великой Победы.

Инспекторы ГАТИ обратились к производителю работ. Подрядчик не смог сразу заменить строительные леса, поэтому решил закрасить надпись и изображение.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что четыре человека задержаны за незаконное граффити на Лиговском проспекте.

Татьяна Титаева